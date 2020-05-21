Конгресс США намерен запретить Трампу в одиночку выходить из международных договоров

В Конгресс США внесли законопроект, который запрещает президенту страны выходить из международных договоров без разрешения законодателей. Инициаторами выступили сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта.

Напомним, что Дональд Трамп принял решение о выходе из Договора по открытому небу, не посовещавшись с конгрессменами, хотя, согласно закону, он должен был предупредить их за 120 дней.

Конгрессмены осудили действия главы Белого дома. Они заявили, что решение президента является «пощечиной» союзникам США в Европе.