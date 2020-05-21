Путин наградил британских моряков-участников Северных конвоев
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью Ушакова британских моряков, которые принимали участие в Северных конвоях в годы Второй мировой войны. Глава государства подписал соответствующий указ.
«За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, наградить подданных Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дарема Дерека, Эдвина Джаспера, Лидбеттера Эдвина, Олдройда Гарри, Ревелла Джона, Робинсона Уильяма Джеффри, Уилера Реджинальда Чарльза, Хогга Атола», - говорится в тексте опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа.
Специальные формирования судов с грузами и кораблями охранения, создавались союзниками СССР по антигитлеровской коалиции для обеспечения поставок в советские северные порты вооружения, военной техники, боеприпасов и других необходимых грузов. Обратно союзники вывозили стратегическое сырье и другие материалы.