Путин наградил британских моряков-участников Северных конвоев

Специальные формирования судов с грузами и кораблями охранения, создавались союзниками СССР по антигитлеровской коалиции для обеспечения поставок в советские северные порты вооружения, военной техники, боеприпасов и других необходимых грузов. Обратно союзники вывозили стратегическое сырье и другие материалы.

«За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, наградить подданных Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дарема Дерека, Эдвина Джаспера, Лидбеттера Эдвина, Олдройда Гарри, Ревелла Джона, Робинсона Уильяма Джеффри, Уилера Реджинальда Чарльза, Хогга Атола», - говорится в тексте опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа.

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