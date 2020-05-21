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«Мы ждем объяснений»: Захарова прокомментировала выход США из ДОН

Иван Линдеманн
21:54 21.05.2020
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Москва не получала уведомлений и разъяснений от Вашингтона.
«Мы ждем объяснений»: Захарова прокомментировала выход США из ДОН
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Соединенные Штаты Америки, которые решили выйти из Договора по открытому небу, нанесли новый удар по международной стабильности и безопасности. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Это не первый, к сожалению, удар по международной стабильности и безопасности, который наносит американская администрация. Причем не только эта, но и предыдущая», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Она заявила, что Россия ждет от США разъяснений по дипломатическим каналам. Захарова добавила, что Москва не получала никаких официальных уведомлений от Вашингтона.

«Это международный договор, он имеет формат исполнения, он имеет обязательства сторон, которые зафиксированы. И в этой связи публичных комментариев, мягко говоря, недостаточно для того, чтобы сделать выводы относительно намерений американской стороны», - подчеркнула представитель МИД.

Ранее американские конгрессмены заявили, что решение Трампа о выходе из ДОН является «пощечиной» союзникам США в Европе, а также ставит под угрозу развернутые американские силы в регионе.

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