Мурашко: режим самоизоляции после пика заболеваемости отменять нельзя

Введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции в России после пика заболеваемости отменять нельзя. Такое мнение выразил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Снятие ограничений займет определенное время», - дополнил он.

Ранее глава ведомства заявил, что Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с COVID-19, победить который поможет ответственное поведение каждого гражданина. Мурашко призвал всех россиян в праздничные дни воздержаться от посещения общественных мест и остаться дома в кругу семьи.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил период нерабочих дней в России до 11 мая. 6,7 и 8 мая признаны нерабочими с сохранением заработной платы.

За минувшие сутки в 83 регионах России подтвердились 9 623 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 124 054. При этом 15013 пациентов выздоровели и 1222 умерли.