«Пощечина союзникам»: конгрессмены осудили решение Трампа выйти из Договора по открытому небу

Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу несет риск для американских сил в Европе. Такую позицию выразили конгрессмены, заявив, что соответствующее решение принималось администрацией без их участия.

«Решение администрации вывести Соединенные Штаты из Договора по открытому небу является пощечиной нашим союзникам в Европе, ставит под угрозу наши развернутые силы в регионе и является вопиющим нарушением закона», - заявил председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США демократ Адам Смит.

Кроме того, конгрессмен сообщил, что администрация США не уведомила о своем решении за 120 дней, как того требует закон.

«Администрация Трампа продолжает предоставлять России преимущество в отношении контроля над вооружениями, что делает наших союзников и развернутые в Европе американские силы менее защищенными», - считают конгрессмены.

О решении США выйти из Договора по открытому небу в четверг, 21 мая, сообщил Дональд Трамп. Глава Белого дома объяснил свое решение тем, что Россия якобы не придерживается положений соглашения. При этом американский президент не исключил, что США могут вернуться в число участников, если РФ начнут соблюдать обязательства.

Напомним, что официальная Москва неоднократно отвергала все обвинения в нарушении договора со стороны Вашингтона. Так, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не допускает никаких нарушений Договора по открытому небу. Все вопросы, которые имеются у США, можно решать в рамках консультативной комиссии.