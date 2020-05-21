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Цифровые пропуска и каршеринг: Собянин анонсировал первый этап смягчения ограничений в Москве

Иван Линдеманн
20:06 21.05.2020
С 25 мая в Москве можно будет арендовать машину, а с 27 мая в столице будут действительны только московские электронные пропуска.
Цифровые пропуска и каршеринг: Собянин анонсировал первый этап смягчения ограничений в Москве
© Фото: moscow-live flickr

Число выявляемых случаев заражения коронавирусом начало снижаться, в связи с этим Москва может приступить к постепенному открытию экономики и возобновлению работы городских организаций. Об этом на своей официальной странице написал Сергей Собянин.

«Эти ограничения нарушили нормальную жизнь миллионов людей,  но в итоге оказались не напрасными. Нам удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии», - заявил мэр.

Глава города подписал указ, согласно которому с 25 мая в столице будут открыты многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы».

«Пока не в полном объеме – работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг – только те, которые невозможно оформить в электронном виде», - уточнил Собянин.

Также он напомнил, что посетить МФЦ можно будет только по предварительной записи на портале mos.ru. Сотрудники будут оказывать услуги с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом», - написал мэр.

Кроме того, в помещениях МФЦ будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

С 25 мая в столице возобновит работу каршеринг. Сервис будет работать пока не в полном объеме - арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней.

«Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции», - сообщил Собянин.

Что касается возвращения работников в офисы, то мэр уверен - делать это пока рано.

«Все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме», - отметил глава города.

А с 27 мая в целях упрощения и создания одноканальной системы для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска.

«Оформить их жители других регионов могут уже сегодня», - уточнил Собянин.

Кроме того, мэр напомнил, что использование масок и перчаток обязательно не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, кассах, платформах и других объектах железнодорожного транспорта.

Собянин назвал позитивной ситуацию с коронавирусом в Москве и выразил надежду на приближающееся окончание пандемии.

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