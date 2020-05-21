Мишустин утвердил новые критерии выдачи льготных кредитов компаниям

Льготный кредит могут получит компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Документ, вводящий новые критерии выдачи займов по сниженной ставке, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«На льготный кредит смогут рассчитывать также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников от их численности по состоянию на 1 мая», - говорится в указе главы камина.

Уточняется, что суммарный объем кредита, выданного группе компаний, не должен превышать 3 миллиардов рублей, а ставка по нему - 5% годовых.

«Период субсидирования ставки ограничивается 12 месяцами со дня заключения кредитного договора», - сообщил Мишустин.

Данные кредиты, общая сумма которых составит не менее 400 миллиардов рублей, призваны поддержать занятость на системно значимых предприятиях страны.