ООН предупредила об опасных последствиях выхода США из Договора по открытому небу

Прекращение действия соглашений, подобных Договору по открытому небу, может привести к новой гонке вооружений. Об этом заявили в Организации Объединенных Наций.

«Мы обеспокоены эрозией российско-американского режима контроля над вооружениями. Расторжение таких договоренностей без какой-либо замены может привести к дестабилизирующим действиям, таким как начало новой гонки вооружений, ведущей к возможным просчетам», - приводят слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика РИА Новости.

Также в Организации сообщили, что действующий режим контроля над вооружениями важен для всей архитектуры международной безопасности.

В четверг, 21 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора по открытому небу.

Отметим, что ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Он разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.