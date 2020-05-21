«Россия нарушений не допускает»: в МИД РФ прокомментировали выход США из ДОН

Россия не допускает никаких нарушений Договора по открытому небу. Все вопросы, которые имеются у США, можно решать в рамках консультативной комиссии. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Вместе с тем Грушко отметил, что у российской стороны не менее серьезные претензии к США в вопросе выполнения положений договора. Однако это достаточно сложные технические вопросы, и решаться они должны именно в рамках упомянутой комиссии.

«Это достаточно сложные технические вопросы, которые должны решаться в рамках специально созданного органа - этой комиссии, которая оценивает действия договора, работает над совершенствованием механизма его имплементации и также рассматривает все вопросы, которые могут у сторон возникать в ходе выполнения наблюдательных полетов», - цитирует РИА Новости замглавы МИД РФ.

Сегодня президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из Договора по открытому небу, поскольку РФ якобы нарушает положения договора. Вместе с тем Трамп заявил, что у двух стран очень хорошие шансы на заключение нового договора по вооружениям. Решение президента США уже вызвало серьезное беспокойство в ООН.