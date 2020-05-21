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Непедагогический подход: воспитанники челябинской коррекционной школы пожаловались на грубость со стороны учителя

Светлана Свечкарева
19:48 21.05.2020
Работающая преподавателем истории в школе-интернате под Челябинском Ольга Воробьева не является дипломированным учителем.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ученики коррекционной школы-интерната под Челябинском сделали аудиозапись во время урока по истории. На ней слышно, что педагог слишком грубо общается с детьми. По словам школьников, голос принадлежит новому учителю Ольге Воробьевой. А едкие замечания она отпускает в адрес ученика, который несколько раз запнулся, пытаясь прочитать текст. И этот случай, не первый, признаются дети.

«Орет все время, все что-то не так. Начинает обзывать», - поделился ученик 8 класса Максим Лихачев.

Родители от услышанного пришли в ужас. Ведь все это время они думали, что с их детьми работают специальные педагоги, которые, в том числе, помогают социальной адаптации и интеграции в обществе.

В этом интернате для детей с особенностями развития воспитанники живут и учатся с понедельника по пятницу. Домой приезжают только на выходные. Сейчас интернат закрыт из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ольга Воробьева - учитель, чьи педагогические методы вызвали волну возмущения, тоже сейчас находится на самоизоляции, а в телефонном разговоре пытается оправдаться.

«Вы понимаете, наши дети - они любят вот это неформальное общение. Я сегодня тоже прослушала эту запись  и да, я не спорю, может где-то грубовато было сказано», - заявляет теперь она.

Однако возмущение вызвали не только манера общения педагога. Учителем истории Ольга Воробьева стала несколько месяцев назад, до этого совмещала должности завхоза и завуча в этой же школе.

Преподавателем Воробьева стала случайно, когда руководству заведения пришлось закрывать кадровые дыры. В разгар учебного года из-за разногласий с местным управлением образования уволили учителя истории. Вести уроки стало некому. Поэтому Воробьеву с аттестатом о среднем образовании воспитателя спешно отправили к доске. А знания, считают в управлении образования, она подтянет, на курсах переподготовки.

Скандальной историей заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

«Учитель разговаривает с детьми в таком уничижительном тоне, и для детей, судя по ответам, это нормально, это приемлемо - это пугает. Это порождает потенциал для насилия», - считает  детский омбудсмен.

В ближайшее время Майорова намерена отправиться в школу с проверкой. Прежде всего она хочет поговорить с воспитанниками, и, конечно, с учителем и руководством учебного заведения. А выводами обещает поделится с правоохранительными органами.

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