Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора по открытому небу. Об этом глава государства сообщил журналистам во время пресс-подхода перед полетом в Мичиган.

Трансляцию выступления президента США ведет Washington Post. Президент Америки осветил и другие вопросы отношений с Россией. Вместе с тем Трамп заметил, что у РФ и США очень хорошие шансы заключить новый договор по вооружениям.

Решение Трампа уже вызвало серьезное беспокойство в ООН. Как заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, расторжение таких договоренностей без адекватной замены может привести к дестабилизации и гонке вооружений.