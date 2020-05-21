С 27 мая москвичи смогут по желанию сдать тест на антитела

Со следующей среды, 27 мая, жители Москвы смогут по желанию записаться на тест по определению антител к коронавирусу. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Постараемся со следующей недели, со среды, по электронной записи приглашать москвичей на тестирование по их желанию, по их инициативе», - сказал глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Масштабную бесплатную программу тестирования горожан на антитела Москва начала 15 мая. Каждые несколько дней приглашения получают до 70 тысяч человек.

Тестирование ИФА-методом запущено в 30 столичных поликлиниках. Оно позволяет выявить наличие или отсутствие в крови пациента антител к COVID-19.

По последним данным, в Москве зафиксировано 155 219 случаев заболевания коронавирусом. Сергей Собянин в четверг, 21 мая, заявил, что в столице наблюдается положительная динамика по ситуации с инфекцией.