Структура генома: эксперт объяснила невозможность создания COVID-19 в лаборатории

В начале мая в журнале Nature была опубликована работа Бернского университета, в которой описывался эксперимент, в ходе которого ученым удалось с помощью метода обратной генетики получить копию генома SARS-CoV-2. Этот метод предполагает сборку патогена по частям согласно образцу - им стал штамм вируса, взятый из мазка первого зарегистрированного пациента с COVID-19 в США.

Авторы исследования заметили, что искусственный клон вируса проявляет те же свойства, что и SARS-CoV-2. Они уверены, что созданный в пробирке вирус поможет создать модели для тестирования эффективности высокоэффективных лекарств от COVID-19. Также будет изучена вирусная репликация и способность к заражению.

Ученые всего мира утверждают, что доказательств искусственного происхождения нового коронавируса не обнаружено. Но можно ли с помощью метода обратной генетики не только копировать вирусы, а создавать их с нуля? На этот вопрос в передаче «Открытый эфир» ответила заведующая лабораторией анализа генома института общей генетики им. Н.И. Вавилова Светлана Боринская.

«Почему ведущие исследователи в этой области считают, что вирус естественного происхождения? Потому что он по своей структуре совершенно сходен с другими вирусами, которые в лабораторном происхождении никто не подозревает. Поэтому доводов за его лабораторное происхождение, кроме того, что его нашли в Ухане, никаких нет. Когда мы знаем полную структуру генома такого вируса, то технически вполне возможно, я бы даже сказала не особо и сложно, его копию сделать. Но если мы этой структуры не знаем, то сделать дизайн практически невозможно» — заявила эксперт.

Недавно, ученые из Калифорнии обнаружили антитела, способные блокировать COVID-19. Специалисты из США провели скрининг миллиардов антител и одно из них в ходе эксперимента оказалось способно полностью блокировать заражение вирусом SARS-CoV-2 здоровых клеток.