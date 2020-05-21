Виктор Золотов поздравил Героя СССР Алексея Волошина с 73-летием супружеской жизни

Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил Героя Советского Союза Алексея Прохоровича Волошина и его супругу, ветерана труда космической отрасли Нинель Константиновну, с 73-летием совместной жизни.

Торжественное мероприятие для супружеской пары провели в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии, где ветеран проходит лечение и, конечно же, его сопровождает жена Нинель Константиновна. В режиме видеоконференсвязи главнокомандующий пообщался с четой Волошиных, передал поздравления от президента России.

«От лица руководства Росгвардии, от всего личного состава и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с 73-летием вашей совместной жизни. Я говорил с Верховным главнокомандующим, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, рассказал о вашем празднике. Он просил передать вам самые теплые поздравления, пожелать счастливой семейной жизни, здоровья вам и вашей большой дружной семье. Вы являетесь примером не только для молодежи, но и для сотен тысяч российских семей в том, как нужно любить, вести быт, преодолевать трудности, воспитывать детей. Спасибо вам за все за это и низкий поклон. Я хочу пожелать Алексею Прохоровичу, находящему на лечении, скорейшего выздоровления. Чтобы вы скорее вернулись домой к своим близким. Мы вас очень любим. Алексея Прохоровича и вас, Нинель Константиновна, мы приглашаем и обязательно ждем на предстоящем Параде Победы», - подчеркнул генерал армии Виктор Золотов.

Супруга Героя Советского Союза выразила благодарность руководству и медицинскому персоналу Главного военного клинического госпиталя Росгвардии за качественное лечение, за внимание и теплоту, с которой относятся к ветерану врачи, медицинские сестры и санитары.

Начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Рябчиков и начальник ГВКГ Росгвардии Виктор Губань вручили супругам Волошиным цветы и подарки.

Познакомились Алексей и Нинель в 1947 году в Москве в Театре оперетты, куда будущие молодожены пришли по приглашению общих знакомых. С момента этой встречи вся их жизнь изменилась - легкая улыбка Нинель Константиновны растопила сердце строгого военного, боевого офицера, Героя Советского Союза. Молодые люди полюбили друг друга, поженились, а через год в их семье родился сын Алексей.

Алексей Прохорович и Нинель Константиновна прошли долгий и счастливый жизненный путь, в результате которого им удалось создать большую и дружную семью, воспитать сына, порадоваться рождению внучки и трех правнучек, а главное - сохранить любовь спустя много лет.

Алексей Прохорович Волошин принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1942 года. За войну пять раз был ранен. Воевал на Юго-Западном фронте, во время Сталинградской битвы командовал батареей в 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, дрался с фашистами на Украине.

В сентябре 1943 года в Гомельской области его батарея одной из первых форсировала Днепр, отразила несколько ожесточенных атак на плацдарм, уничтожила 11 танков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года Волошину Алексею Прохоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№2 429).

Осенью 1944 года произошло еще одно знаменательное событие в жизни героя-фронтовика. Президент США Франклин Рузвельт решил наградить высшей воинской офицерской наградой своей страны - «Серебряной Звездой» - четырех советских младших офицеров, отличившихся в боях против фашистских захватчиков и удостоенных звания Героя Советского Союза. В октябре в Свердловском зале Кремля «Серебряную Звезду» советским офицерам вручали представитель американского президента Гопкинс и посол США Гарриман.

24 июня 1945 года Алексей Прохорович участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади, был знаменосцем парадного расчета Артиллерийской академии.

После войны продолжал военную службу до 1975 года.