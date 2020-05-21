Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Виктор Золотов поздравил Героя СССР Алексея Волошина с 73-летием супружеской жизни

Роман Захаров
19:30 21.05.2020
Торжественное мероприятие для супружеской пары провели в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии.
© Видео: Росгвардия © Фото: Росгвардия

Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил Героя Советского Союза Алексея Прохоровича Волошина и его супругу, ветерана труда космической отрасли Нинель Константиновну, с 73-летием совместной жизни.

Торжественное мероприятие для супружеской пары провели в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии, где ветеран проходит лечение и, конечно же, его сопровождает жена Нинель Константиновна. В режиме видеоконференсвязи главнокомандующий пообщался с четой Волошиных, передал поздравления от президента России.

«От лица руководства Росгвардии, от всего личного состава и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с 73-летием вашей совместной жизни. Я говорил с Верховным главнокомандующим, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, рассказал о вашем празднике. Он просил передать вам самые теплые поздравления, пожелать счастливой семейной жизни, здоровья вам и вашей большой дружной семье. Вы являетесь примером не только для молодежи, но и для сотен тысяч российских семей в том, как нужно любить, вести быт, преодолевать трудности, воспитывать детей. Спасибо вам за все за это и низкий поклон. Я хочу пожелать Алексею Прохоровичу, находящему на лечении, скорейшего выздоровления. Чтобы вы скорее вернулись домой к своим близким. Мы вас очень любим. Алексея Прохоровича и вас, Нинель Константиновна, мы приглашаем и обязательно ждем на предстоящем Параде Победы», - подчеркнул генерал армии Виктор Золотов.

Супруга Героя Советского Союза выразила благодарность руководству и медицинскому персоналу Главного военного клинического госпиталя Росгвардии за качественное лечение, за внимание и теплоту, с которой относятся к ветерану врачи, медицинские сестры и санитары.

Начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Рябчиков и начальник ГВКГ Росгвардии Виктор Губань вручили супругам Волошиным цветы и подарки.

Познакомились Алексей и Нинель в 1947 году в Москве в Театре оперетты, куда будущие молодожены пришли по приглашению общих знакомых. С момента этой встречи вся их жизнь изменилась - легкая улыбка Нинель Константиновны растопила сердце строгого военного, боевого офицера, Героя Советского Союза. Молодые люди полюбили друг друга, поженились, а через год в их семье родился сын Алексей.

Алексей Прохорович и Нинель Константиновна прошли долгий и счастливый жизненный путь, в результате которого им удалось создать большую и дружную семью, воспитать сына, порадоваться рождению внучки и трех правнучек, а главное - сохранить любовь спустя много лет.

Алексей Прохорович Волошин принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1942 года. За войну пять раз был ранен. Воевал на Юго-Западном фронте, во время Сталинградской битвы командовал батареей в 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, дрался с фашистами на Украине.

В сентябре 1943 года в Гомельской области его батарея одной из первых форсировала Днепр, отразила несколько ожесточенных атак на плацдарм, уничтожила 11 танков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года Волошину Алексею Прохоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№2 429).

Осенью 1944 года произошло еще одно знаменательное событие в жизни героя-фронтовика. Президент США Франклин Рузвельт решил наградить высшей воинской офицерской наградой своей страны - «Серебряной Звездой» - четырех советских младших офицеров, отличившихся в боях против фашистских захватчиков и удостоенных звания Героя Советского Союза. В октябре в Свердловском зале Кремля «Серебряную Звезду» советским офицерам вручали представитель американского президента Гопкинс и посол США Гарриман.

24 июня 1945 года Алексей Прохорович участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади, был знаменосцем парадного расчета Артиллерийской академии.

После войны продолжал военную службу до 1975 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.05.2020, 11:41
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Дата21.05.2020, 14:26
Путин: мы договорились с Минобороны отложить призыв для выпускников
Дата21.05.2020, 18:57
Минспорт поддержал решение РФС возобновить чемпионат России по футболу
Дата20.05.2020, 16:34
Противолодочные Бе-200 «Альтаир» представят на параде ВМФ в Петербурге
Дата20.05.2020, 15:20
В Крыму рассекретили документы о преступлениях нацистов в самом крупном на полуострове лагере смерти
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:24 В стране и мире
ООН предупредила об опасных последствиях выхода США из Договора по открытому небу
20:20 В стране и мире
«Россия нарушений не допускает»: в МИД РФ прокомментировали выход США из ДОН
20:06 В стране и мире
Цифровые пропуска и каршеринг: Собянин анонсировал первый этап смягчения ограничений в Москве
19:46 В стране и мире
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:18 В стране и мире
Видео
С 27 мая москвичи смогут по желанию сдать тест на антитела
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Челябинске стоянку с новыми иномарками залило кипятком: видео
Видео
«Грелся на трассе, как котенок»: в Приморье поймали и отправили на реабилитацию тигренка-сироту
Видео
Под Ярославлем заметили еще одного разгуливающего у людского жилья медведя: видео
Видео
Заезд на 15 миллионов рублей: элитный спорткар протаранил три машины в Москве
Названа группа людей с повышенным риском смертности от коронавируса
В РГО объяснили, откуда на Урале огромная пирамида
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.