Собянин назвал позитивной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве складывается позитивно. Выявляемость инфицированных в последние дни снизилась почти вдвое. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Мы видим, что при 50 тысячах ПЦР-тестов в сутки выявляемость - 2,5-3 тысячи. Это много, но уровень месячной давности. Мы в пике выявляли около шести тысяч, то есть выявляемость упала в два раза», - сказал глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин добавил, что в последнее время число больных пневмонией также снизилось.

«В наши больницы тяжелобольных поступает все меньше и меньше», - заявил мэр.

Количество выздоровевших, наоборот, растет. По словам мэра, из больниц выписывается почти в два раза больше людей, чем поступает.

По последним данным, в Москве выявлено 155 219 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 40 682 пациента, скончались - 1 794.