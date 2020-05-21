Собянин пообещал обеспечить детей и учителей средствами защиты во время сдачи ЕГЭ

Дети и учителя во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве будут обеспечены необходимыми средствами защиты от коронавируса. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин.

«В классах будет сделана разряженная обстановка. Если раньше в классе для сдачи ЕГЭ находилось около 15 человек, сейчас будет восемь человек», - добавил градоначальник.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили порядок проведения ЕГЭ в 2020 году. В частности, в ведомстве рассказали, в какие даты состоятся экзамены по русскому языку, географии, литературе, информатике и другим предметам.

Перед этим президент России Владимир Путин заявил, что Единый госэкзамен необходимо провести по всей стране. Глава государства отметил, что сдача ЕГЭ должна начаться 29 июня.