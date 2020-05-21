Майский снегопад: жители Подмосковья сняли на видео необычное природное явление

Жители Подмосковья стали свидетелями необычного для этого времени года природного явления. Из-за низкой температуры воздуха в регионе пошел снег.

«Звезда» публикует кадры неприятного погодного сюрприза. На записи видно, как осадки застелили белым ковром зеленеющий газон на дачном участке и припорошили распустившиеся алые тюльпаны.

Нужно отметить, что май в 2020 году выдался очень нетеплым для жителей столичного региона. Большую часть месяца в Москве и Московской области идут дожди, стоит довольно прохладная погода.

О выпадении снега 21 мая ранее предупреждали в МЧС. По данным экстренного ведомства, температура днем в этот день не поднимется выше 8-10 градусов тепла, что соответствует климатической норме первой декады апреля. Скорее всего, текущий четверг станет самым холодным днем месяца.