Самолет с аппаратами ИВЛ из США приземлился в аэропорту Внуково

В московском аэропорту Внуково-3 приземлился американский военный самолет С-17. На его борту находится 50 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Это только первая партия. Всего Соединенные Штаты планируют передать России 200 таких устройств. Оказать помощь Москве в ходе телефонного разговора в преддверии Дня Победы Владимиру Путину предложил Дональд Трамп.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, это безвозмездная помощь, так как ранее аппараты ИВЛ Москва направила американцам. Также в апреле в качестве помощи для противодействия распространению коронавируса Россия передала Штатам партию медицинских принадлежностей.

В США, по последним данным, зафиксировано более 1,5 млн случаев заболевания коронавирусом, в России - 317 554.