Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

За последние сутки российские военные зафиксировали четыре нарушения режима перемирия на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщается 21 мая в информационном бюллетене на сайте военного ведомства РФ.

По данным Минобороны России, обстрелы произошли в Алеппо (одно нарушение) и Идлибе (три нарушения).

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводит операцию против ИГИЛ* с сентября 2015 года по запросу сирийских властей.

В декабре 2017 года Владимир Путин заявил, что «Исламское государство»* разгромлено на обоих берегах Евфрата в Сирии. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков, но на первом плане сейчас политическое урегулирование ситуации и возвращение страны к мирной жизни.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.