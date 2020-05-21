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«Не дается им гиперзвук»: эксперт прокомментировал анонсированные Трампом «суперракеты»

Владимир Расходчиков
18:55 21.05.2020
Гость программы «Специальный репортаж» прокомментировал очередную попытку США выиграть гонку за гиперзвук.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: U.S. Navy, YouTube

Президент США Дональд Трамп, с начала своего президентства поддерживавший создание в стране космических сил, 14 мая торжественно утвердил флаг нового рода войск. Их возглавил генерал Джон Рейман, ставший первым главнокомандующим Космическими силами США. 

Во время торжественной речи, посвященной созданию нового рода войск, Трамп заявил о тотальном превосходстве Америки в космосе и о некой «суперракете».

«Невероятное оружие. Невиданное ранее. Нам приходится это делать с учетом имеющихся противников. У нас есть то, что я называю суперракета. Если вы слышали, у России есть ракета, которая в пять раз быстрее. Китай работает над ракетами, которые в пять-шесть раз быстрее. У нас же - в 17 раз. Этот проект уже утвержден», - заявил президент США.

В возможностях американской оборонки усомнился военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов, который прокомментировал слова Дональда Трампа в программе «Специальный репортаж».

«Это не первый подход американцев к снаряду, до этого несколько раз они подходили на подобные аэробаллистические системы, и каждый раз это было, простите, не результативно, в том смысле, что не дается им гиперзвук», - заявил эксперт.

Ранее создание «суперракеты» американцами также прокомментировал военный обозреватель Александр Жилин. По его мнению, ничего принципиально нового в анонсированной Дональдом Трампом ракете нет, либо президент США поставил перед собой цель скрыть этим анонсом разработку более опасных видов вооружений. 

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. 

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