Российский МИД не получал уведомления от США о выходе из Договора по открытому небу

Российское министерство иностранных дел пока не получало уведомлений от США о выходе из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова.

В МИД отметили, что выход США из Договора станет прискорбным шагом, так как это ключевой документ по обеспечению взаимного доверия в Европе.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила о том, что США уведомят Россию о выходе из договора по Открытому небу в пятницу.

Издание также высказало мнение, что выход США из очередного соглашения может также говорить о том, что Трамп не планирует продлевать договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого истекает в 2021 году.