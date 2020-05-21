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Две группировки МЧС России прибыли в Дагестан для дезинфекции объектов

Иван Линдеманн
17:35 21.05.2020
Обработке подлежат все наружные поверхности зданий, а также тротуары, скамейки, двери, поручни,  малые архитектурные формы, урны.
Две группировки МЧС России прибыли в Дагестан для дезинфекции объектов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Дагестан для проведения дезинфекции в населенных пунктах республики прибыли группировки Ногинского и Донского спасательного центров МЧС России. Специалистов встретил начальник регионального ГУ МЧС Нариман Казимагамедов.

«Группировка НСЦ проведет обеззараживание объектов на территории городов Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента, Дагестанских огней,  Кумторкалинского,  Карабудахкентского, Дербентского, Кайтагского, Табасаранского, Дахадаевского и Каякентского районов», - говорится в сообщении спасательного центра.

ДСЦ обработает объекты в Хасавюрте, Кизляре, Кизилюрте, Южно-Сухокумске, а также в районах Хасавюртовский, Кизлярский, Новолакский, Кизилюртовский, Казбековский, Тарумовский,   Бабаюртрвский и Ногайский.

Дезинфекции подлежат все наружные поверхности зданий, а также тротуары, скамейки, двери, поручни,  малые архитектурные формы, урны и прочее.

Кроме того, обработаны будут места массового скопления людей: аэропорты, вокзалы, рынки, общественный транспорт, киоски, банковские терминалы, территории больниц, мечетей и другие объекты.

По последним данным, в Дагестане зафиксировано 3746 случаев заболевания коронавирусом, 2489 пациентов выздоровели, 41 человек скончался.

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