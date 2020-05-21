В Роспотребнадзоре объяснили порядок проведения ЕГЭ в 2020 году

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку будет разделено на два дня. Об этом рассказали в Рособрнадзоре.

«Проведение самого массового экзамена - по русскому языку - будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля», - сказано в сообщении.

Также, по данным ведомства, в день начала ЕГЭ - 29 июня - состоятся экзамены по географии, литературе и информатике.

Проведение экзамена по профильной математике запланировано на 6 июля, на 9 июля - по истории и физике, на 13 июля - по обществознанию и химии. Шестнадцатого июля школьники будут сдавать ЕГЭ по биологии, а также письменную часть экзаменов по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Кроме того, в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи Единого госэкзамена по всем предметам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Единый государственный экзамен необходимо провести по всей стране. Глава государства отметил, что сдача ЕГЭ должна начаться 29 мая.