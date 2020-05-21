Ученые рассказали, как коронавирус воздействует на мозг

Коронавирус может вести к гибели нейронов мозга и вызывать нейродегенеративные заболевания. К такому выводу пришли европейские ученые в результате проведенных исследований.

Специалисты из Германии и Франции обратили внимание, что все чаще стали появляться сообщения о влиянии COVID-19 на нейроны человеческого мозга. Поэтому было принято решение выяснить, какие последствия может вызывать данное заболевание. При помощи органоида головного мозга, созданного посредством 3D-технологий, биологи выяснили, что коронавирусная инфекция воздействует на нейроны кортикальных колонок.

«Мы использовали 3D-органоиды человеческого мозга в качестве экспериментальной системы для изучения COVID-19 и установили неожиданное воздействие SARS-CoV-2 на нейроны человека, похожее на нейродегенерацию», - публикует ресурс bioRxiv текст исследования.

Ученые также установили, что заражение ведет к тау-гиперфосфолированию, а затем и к гибели нейронов. Кроме того, было выявлено, что, хоть COVID-19 и проникает в нейроны мозга человека, он не способен на репликацию в центральной нервной системе.