В МИД РФ заявили, что российский суверенитет над Курилами неоспорим

Российский суверенитет над Курильскими островами неоспорим. Такое заявление сделали в МИД РФ. В ведомстве отметили, что Токио нужно «вернуться на Землю» и продолжать диалог с этой позиции.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что решение Японии вернуть в «Синюю книгу по дипломатии» - ежегодный доклад о взаимоотношениях с другими странами - вопрос о Южных Курилах противоречит настрою на переговоры.

«Такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях. Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности, а она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время онлайн-брифинга.

Напомним, что 19 мая агентство Кyodo сообщило, что Токио вернуло в «Синюю книгу по дипломатии» формулировку о принадлежности Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Также в докладе говорится, что «мирный договор с Россией может быть заключен после решения вопроса о принадлежности четырех островов» южной части Курил.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство жителей Курил выступили против передачи островов южной части гряды Японии.