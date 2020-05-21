В Краснодарском крае до 6 июня продлили режим ограничений из-за коронавируса

Карантин в Краснодарском крае продлен до 6 июня. Такое заявление сделал глава региона Вениамин Кондратьев.

В ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции губернатор отметил, что движение между муниципалитетами по-прежнему будет возможно лишь по красным пропускам. Въезд в край из других регионов останется ограниченным (за исключением транзита), продолжат работать обсерваторы. Также останется в силе запрет на массовые, спортивные и детские мероприятия.

Парки, набережные, пляжи и торговые центры по-прежнему будут закрыты. Жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями в обязательном порядке следует соблюдать режим самоизоляции.

В то же время с 23 мая вводятся некоторые послабления: открываются строительные предприятия, парикмахерские и салоны красоты, автомобильные салоны и автомойки, магазины стройматериалов и иные торговые точки, площадь которых не превышает 400 квадратных метров. Снимаются ограничения на движение внутри муниципалитетов, будет возобновлена работа общественного транспорта и частично пригородного.

Общее число пациентов с коронавирусом в нашей стране сейчас составляет 317 554. Выздоровели 92 681 человек, скончались - 3 099.