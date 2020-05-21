В Челябинске стоянку с новыми иномарками залило кипятком: видео

В Челябинске десятки машин залило кипятком. Видео произошедшего в социальных сетях опубликовали местные жители.

«Коммунальная авария произошла на Свердловском тракте, где расположены автосалоны. Кипяток разлился прямо на парковке, где выставлены новые машины», - говорится на странице «Челябинск Барахолка» в Instagram.

Мужчина, снявший видео, сообщил, что дилерские центры эвакуировали персонал и клиентов.

«Огромные реки вод. Можно сказать, что это дезинфекция по-челябински - помыть город кипятком. Это настоящие горячие источники или обработка от COVID - выбирайте сами», - сказал автор ролика.

По данным 74.ru, в «УСТЭК-Челябинск», которая обслуживает сети, заявили, что авария произошла в результате плановых гидравлических испытаний. В мэрии города уточнили, что температура воды была 40 градусов. В настоящее время подъезды к автоцентрам перекрыты, ведутся ремонтные работы. Ущерб компаниям обещали возместить.