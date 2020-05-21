Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать данные о населении России.

По сообщениям пресс-службы нижней палаты парламента, в регистр войдут фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение.

Курировать данный ресурс будет ФНС на основании имеющейся у нее информации, а также сведений от Министерства внутренних дел, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов.

«Налоговая служба также будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений», - отмечается в сообщении.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, а некоторые нормы - с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года.

Предполагается, что система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенническими действиями при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, а также сборов и других обязательных платежей.