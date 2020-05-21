«Всегда поклоняться знамени»: внучка маршала Василевского рассказала о военных принципах деда

В семье Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского День Великой Победы является особенным. Внучка военачальника в рамках масштабного проекта Министерства обороны РФ «Дорога памяти» рассказала телеканалу «Звезда», что в этот праздник у всех ее родных глаза светятся гордостью.

По словам Татьяны Василевской, любовь к Отчизне, к служению Родине Александр Михайлович привил всем.

«Сорок четвертый год, война близится к концу, отец после лечения в госпитале встал на ноги. И Александр Михайлович Василевский, мой дед, стал брать его с собой на фронт. Они побывали и на Белорусском фронте, и на Прибалтийском фронте. И в этот момент отец понял, что он посвятит свою жизнь службе в армии. Александр Михайлович сформулировал некоторые принципы, которым отец следовал всю жизнь: всегда поклоняться знамени, служить Отчизне, блюсти честь мундира, сотрудничать и общаться со своими подчиненными, всегда ставить службу выше личных интересов. Этим принципам отец мой и дед в своей военной карьере следовали всегда. В нашей семье День Победы всегда был особенным днем. Я видела, какой гордостью светятся глаза и моих родителей, и дедушки, когда слышался салют Победы, когда звучала музыка военных лет», - поделилась внучка маршала.

Поделиться историей своих родственников - участников Великой Отечественной войны может любой желающий. На сайте Минобороны России открыт раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фото и данные героев. После проверки они войдут в одноименную мультимедийную галерею, которая строится в филиале Центрального музея ВС РФ в подмосковном парке «Патриот».