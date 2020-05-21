Воробьев поздравил Шойгу с юбилеем

Министру обороны РФ Сергею Шойгу исполнилось сегодня 65 лет. С юбилеем его поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В своем Instagram-аккаунте глава региона назвал Шойгу человеком слова и мудрым наставником. Он также выразил благодарность за возможность общаться с таким достойным человеком.

«С юбилеем Вас, Сергей Кужугетович! Крепкого сибирского здоровья и новых побед!» - написал Воробьев.

Младшая дочь министра Ксения в день юбилея отца выложила в Instagram совместную с ним фотографию и оставила под постом поздравление. Она призналась, что родной человек всегда был и остается для нее примером.

Ранее с 65-летием поздравили министра глава правительства РФ Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Тувы Кара-оол Шолбан.

Шойгу возглавляет военное ведомство с 2012 года, и это стало целой вехой в истории российской армии. При нем появился новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы. Большим шагом в развитии системы управления стало создание Национального центра управления обороной.