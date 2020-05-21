Путин назвал провокацией слухи о замене очного образования дистанционным

Слухи о том, что дистанционное образование в ближайшем будущем заменит очное, являются провокацией. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что общение через Интернет никогда не заменит живого разговора ученика и учителя, а также товарищеской среды школы или другого учебного заведения.

При этом Путин добавил, что работу по развитию современной информационной инфраструктуры в образовании необходимо ускорить. В первую очередь нужно подключить школы к скоростному Интернету, поскольку, по словам президента, цифровые и телекоммуникационные технологии открывают колоссальные возможности.