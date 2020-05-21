ВМС США сообщили о стрельбе на авиабазе в Техасе
В результате происшествия ранение получил один военнослужащий американской армии.
© Фото: Naval Air Station Corpus Christi, Twitter
ВМС США сообщили о стрельбе на авиационной базе в Техасе. Сообщение было опубликовано на официальной странице войск в Twitter.
Отмечается, что после начала инцидента база была незамедлительно заблокирована. В результате оперативных действий сотрудников безопасности стрелок был нейтрализован. В ходе перестрелки также получил ранение один из военнослужащих.
Других подробностей данного происшествия к настоящему моменту нет.