ВМС США сообщили о стрельбе на авиабазе в Техасе

ВМС США сообщили о стрельбе на авиационной базе в Техасе. Сообщение было опубликовано на официальной странице войск в Twitter.

Отмечается, что после начала инцидента база была незамедлительно заблокирована. В результате оперативных действий сотрудников безопасности стрелок был нейтрализован. В ходе перестрелки также получил ранение один из военнослужащих.

Других подробностей данного происшествия к настоящему моменту нет.