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Дочь маршала Жукова поделилась воспоминаниями о первом Параде Победы

Ирина Лосик
Мария Барабанова
15:33 21.05.2020
Четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков по приказу Верховного главнокомандующего принял Парад Победы в 1945 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Эра Жукова, дочь Маршала Советского Союза Георгия Жукова, присоединилась к масштабному проекту Министерства обороны РФ «Дорога памяти» и поделилась своими воспоминаниями о первом Параде Победы.

«Папа приехал где-то в 20-х числах и сказал, что он был у Сталина и ему предложено было принимать Парад Победы. Он же хороший был очень кавалерист, ему особенно готовиться не надо было, но я знаю, что он на одной из конюшен тренировался. Потом наступил день парада. Накануне у нас дома была совершенно какая-то оживленная и вместе с тем тревожная обстановка, которую папа сам, наверное, и создавал. Мундир висел заготовленный заранее, на котором были все ордена», - вспоминает она.

По словам Эры, дома отец работал над речью, с которой выступил на Параде Победы. Вначале он репетировал самостоятельно, затем усадил вокруг себя членов семьи и произнес ее.

«Назавтра был Парад Победы, на который мы вообще отправились всей семьей. Наступило 10 часов, папа выехал на коне. Это зрелище было совершенно незабываемое, потому что были и волнение, и гордость. Все было без сучка без задоринки, все хорошо обошлось», - добавила Жукова.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее, которая строится рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, его жизни, загрузить фотографии, сканы фронтовых писем, документы и другую информацию.

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