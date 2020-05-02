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В России за сутки подтверждены 9 623 случая инфицирования коронавирусом

Кирилл Васин
11:52 02.05.2020
Всего в России COVID-19 заражены 124 054 человека.
В России за сутки подтверждены 9 623 случая инфицирования коронавирусом
© Фото: Komsomolskaya Pravda,Global Look Press

За сутки в 83 регионах России подтвердились 9 623 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 124 054. Такие данные приводит оперативный штаб.

За прошедшие сутки полностью выздоровели 1 793 зараженных, всего вылечились 15 013 человек. Больше всего выздоровевших отмечается в Москве (608), Санкт-Петербурге (98) и Пермском крае (66).

Умерли за сутки 57 инфицированных, всего от коронавируса в России погибли 1 222 человека. Большинство погибших за сутки зафиксировано в Москве (37).

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