Департамент здравоохранения Москвы опроверг слухи о планах изолировать людей с иммунитетом к коронавирусу.

Власти Москвы опровергли появившиеся в СМИ сообщения о планах изолировать людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу.

«Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как подчеркнули в Депздраве, такой результат теста говорит о том, что пациент был инфицирован и, вероятно, перенес инфекцию в скрытой форме, так что риск того, что в его организме остается вирус, еще существует.

«Им (пациентам с выявленным коронавирусом. - Прим. ред.) рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек», - сказал член Клинического комитета Департамента здравоохранения Алексей Мазус.

Ранее в Сети появились сообщения, согласно которым столичные власти якобы собираются обязать москвичей с выявленными антителами к коронавирусу соблюдать двухнедельную самоизоляцию.