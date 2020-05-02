Музей Победы запустил онлайн-экскурсию о танках Великой Отечественной войны

Музей Победы запустил экскурсию в видеоформате о самых популярных и массовых танках Великой Отечественной войны.

В ходе просмотра видеоролика все желающие могут узнать об особенностях не только советских, но и немецких и чехословацких боевых машин. Посмотреть ролик и послушать рассказ гида можно на Youtube-канале музея.

«Музей Победы на этой неделе запустил специальный цикл интерактивных экскурсий и викторин для детей, которые не могут сейчас посещать школы и остаются дома. Следующим шагом будет создание подобных онлайн-экскурсий и для взрослых», — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

Он добавил, что в условиях пандемии главной задачей сотрудников музея является сохранение для людей возможности доступа к его культурным ценностям. По мнению Школьника, интернет поможет музею в этом деле.

Ранее на сайте Музея Победы открыли онлайн-памятник маршалу СССР Ивану Степановичу Коневу. Около 150 фотографий и редкие документы в электронном формате рассказывают о жизненном пути прославленного полководца.