Школьники получат аттестаты до 15 июня
© Фото: City News Moskva, Global Look Press
Российские школьники в 2020 году получат аттестаты об общем образовании до 15 июня. Об этом сообщили в министерстве просвещения.
«Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведем аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдет государственная аттестация в одиннадцатых классах. Аттестаты будут выданы традиционно до 15 июня», - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе совещания с участием Владимира Путина.