Школьники получат аттестаты до 15 июня

«Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведем аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдет государственная аттестация в одиннадцатых классах. Аттестаты будут выданы традиционно до 15 июня», - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе совещания с участием Владимира Путина.

Российские школьники в 2020 году получат аттестаты об общем образовании до 15 июня. Об этом сообщили в министерстве просвещения.

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