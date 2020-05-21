Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Президент России заявил, что необходимо провести Единый государственный экзамен по всей стране, он начнется 29 мая.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», - сказал президент в ходе совещания о ситуации в системе образования.

В ходе своего выступления президент поблагодарил школьников и педагогов за взаимопомощь в период дистанционного обучения.

«Считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период, в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года», - подчеркнул президент.

Президент отметил, что ЕГЭ, несмотря на все проблемы, стал эффективным механизмом объективной оценки знаний.

Он отметил, что в текущем году необходимо выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60 процентов выпускников школ могли бы претендовать на них.