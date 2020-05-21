Путин направил в Госдуму поправки в закон об образовании

Президент России Владимир Путин направил на рассмотрение в Госдуму поправки в закон об образовании. Об этом он сам сообщил на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Направил в Государственную думу поправки в закон об образовании. Их смысл - укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы», - сказал глава государства.

В ходе совещания Путин также отметил, что система образования достойно выдержала испытания на фоне пандемии. Он считает, что решение о переходе на дистанционное обучение было верным.