Путин: система образования РФ достойно выдержала испытания, связанные с пандемией коронавируса

Российская система образования достойно выдержала испытания, связанные с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

В то же время глава государства обратил внимание, что в стране были сложности с дистанционным обучением, в связи с чем теперь необходимо проанализировать результаты и в новом учебном году провести контроль знаний учащихся.

Президент особо подчеркнул, что все слухи о том, что дистанционное образование может заменить традиционное, он воспринимает, как провокацию.

Владимир Путин также заявил о необходимости проведения Единого государственного экзамена по всей стране. По словам российского лидера, сдача ЕГЭ начнется 29 июня.

Президент добавил, что те школьники, которые не смогут сдавать выпускные экзамены июне, смогут сделать это в августе.

«Считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период, в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года», - объяснил он на совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, Путин заявил о необходимости выделить дополнительные места в вузах, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение.