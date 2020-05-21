«Своих не бросаем»: более 170 россиян вернулись с Кипра на самолете под управлением пилота-героя Юсупова

В Россию спецбортом вернулись туристы, застрявшие из-за пандемии коронавируса на курортах Средиземного моря. За штурвалом самолета был известный пилот, Герой России Дамир Юсупов, совершивший беспрецедентную посадку в кукурузном поле.

Юсупов сам вызвался совершить этот полет. Рейс забрал более 170 россиян с Мальты и Кипра.

«Были соблюдены все меры индивидуальной защиты. Поэтому полет и посадка прошли благополучно. Я думаю, пассажиры остались довольны, тем более возвращались домой после долгого пребывания за границей. Пассажиры радовались, что прилетели за ними. Настроение было хорошее», - рассказал летчик.

Возвращением россиян из-за границы занимались волонтеры проекта «Своих не бросаем» в рамках акции #МыВместе. После прилета туристы пройдут двухнедельную изоляцию.