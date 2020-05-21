Ксения Шойгу поздравила отца с 65-летием

Младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения поздравила отца с днем рождения в Instagram. Девушка выложила совместную с отцом фотографию и оставила под постом поздравление.

«Самый для меня близкий и важнейший человек! Ты - мой ориентир и гордость, лучший друг и мудрый советчик! Люблю, когда ты улыбаешься! С юбилеем, папуль!» - написала она.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. С юбилеем его поздравили также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Тувы Кара-оол Шолбан.

Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня отмечает день рождения. Ему исполнилось 65 лет. Возглавляет военное ведомство он с 2012 года, и это стало целой вехой в истории российской армии. При Шойгу появился новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы. Большим шагом в развитии системы управления стало создание Национального центра управления обороной.