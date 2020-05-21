Медведев заявил, что пандемия коронавируса изменила мир навсегда

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия нового типа коронавируса изменила мир навсегда. Он признался, что ему жаль «совершенно обычных времен», где все находились еще два месяца назад.

«Очевидно, что мир изменился, изменился радикально, и, скорее всего, изменился навсегда... Всем государствам и всем компаниям придется предпринять еще огромное количество усилий для того, чтобы сформировать эту новую модель поведения», - сказал Медведев на конференции Startup Village LiveStream.

По словам замглавы Совбеза, ему жаль прежних времен, однако нынешняя ситуация создает дополнительные возможности, которыми необходимо воспользоваться.

Медведев добавил, что в данный момент модели поведения государства, компаний и потребителей меняются, а миру предстоит справиться с тяжелыми экономическими последствиями пандемии. По его мнению, в этих условиях властям нужно поддержать отрасли, которые понесли наибольшие утраты, сообщает ТАСС.