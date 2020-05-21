Названа группа людей с повышенным риском смертности от коронавируса

В России смертность в условиях пандемии коронавируса среди пациентов с нарушениями обмена веществ выше в два-четыре раза, чем у людей без этих заболеваний. Об этом рассказала директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

«В нашей стране почти 8 миллионов человек страдают ожирением. Предиабет у 19 миллионов человек. Плюс еще 30 миллионов - в группе риска из-за ожирения. Около 40% населения России имеют опухоли щитовидной железы, причем во многом по причине йододефицита», - рассказала Мокрышева в интервью RT.

Эксперт отметила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с лишним весом человека. Однако дополнительные проблемы возникают из-за нарушения функции дыхания, которая наблюдается у людей с избыточной массой тела.

По словам Мокрышевой, повышение риска смертности от коронавируса обусловлено широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма.

Людям с нарушенным обменом веществ необходимо на самоизоляции соблюдать режим сна и бодрствования, придерживаться сбалансированного питания, пить достаточное количество воды, подключать физические нагрузки и прием витаминов по согласованию с врачом, посоветовала Наталья Мокрышева.

Ранее экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что люди с сахарным диабетом и обменными нарушениями тяжелее остальных переносят заболевание коронавирусом. Она пояснила, что коронавирус не является моноинфекцией, в организме он «смешивается с другими вирусами и бактериальной флорой», что может давать особо тяжелые формы инфекции.