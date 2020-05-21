Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома

Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку отечественного автопрома. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что правительство продолжает поддержку отраслей и предприятий, пострадавших от пандемии COVID-19.

«По поручению президента выделим 25 млрд рублей на поддержку автопрома. Из них 5 млрд рублей направим на закупку автомобилей скорой помощи», - сказал премьер.

По словам Мишустина, мера также касается льготного автокредитования, лизинга и опережающих закупок автомобильной техники отечественного производства для госкорпораций и компаний с госучастием.

Премьер проводит первое заседание правительства после лечения от коронавируса. На повестке дня - обсуждение законопроекта об исполнении федерального бюджета за 2019 год и распределение субсидий на реализацию ряда мер поддержки граждан и экономики.