«Как связано повышение температуры тела с COVID-19»: врач рассказал, стоит ли волноваться лишний раз

Если у вас повысилась температура тела, это еще не значит, что вы заразились коронавирусом, находясь в самоизоляции или побывав в торговом центре. Об этом рассказал «Звезде» врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Медик предупредил, что коронавирус не может просто так «залететь в окно», даже если он «гуляет» по всей стране и планете.

«Сегодня основным симптомом COVID-19 является гипосмия (снижение обоняния). Инфекция коронавируса начинается с того, что человек перестает ощущать комфортно запахи, и у него происходит инверсия вкуса, то есть меняются вкусовые ощущения. Температура тела при этом может быть либо нормальной, либо субфебрильной - 37; 37,5; 37,9. А может быть и 38, и 38,5. Но может быть и нормальной - 36,5; 36,9. Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - успокоил медик.

Владимир Зайцев пояснил, что любой коронавирус начинает лечиться, как ОРВИ. Поэтому в любом случае, если вы являетесь человеком мнительным, нужно сразу позвонить на горячую линию или по телефону 03 и сказать, что вы контактировали с больным COVID-19.

После этого приедет бригада, возьмет у потенциально инфицированного анализы, соберет анамнез, даст рекомендации по лечению и, самое главное, расценит, насколько серьезно состояние заболевшего, и требуется ли его госпитализировать в стационар.