Мишустин поздравил Шойгу с юбилеем
Премьер-министр начал заседание правительства с поздравления Шойгу с 65-летием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ, пресс-служба Кремля
Глава российского правительства поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием.
«От всей души желаю вам крепчайшего здоровья, энергии и новых успехов», - сказал Мишустин.
Ранее Президент России Владимир Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
С юбилеем министра поздравили также глава МИД Сергей Лавров и глава Тувы Кара-оол Шолбан.