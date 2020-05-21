«Есть противоречащие обвинению данные»: командир разбившегося SSJ-100 намерен просить о доследовании

Командир потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево авиалайнера SSJ-100 Денис Евдокимов, проходящий обвиняемым по этому делу, намерен просить о проведении доследования. Об этом он рассказал возле здания Химкинского городского суда, где в четверг началось рассмотрение материалов по данной трагедии.

«Моя позиция неизменная. Я ее уже озвучивал. Расследование произведено однобоко. Не затронута вниманием ни одна версия, кроме моего обвинения. Несмотря на то что эти версии были озвучены в первый день катастрофы, они остались без рассмотрения. В материалах дела есть противоречащие обвинению данные. Мы будем просить о доследовании и рассмотрении всех версий, несмотря на то, чьи интересы мы затронем», - сказал он.

Евдокимов также сообщил, что в ходе суда обязательно принесет извинения потерпевшей стороне, поскольку он является непосредственным участником тех трагических событий.

Страшная авиакатастрофа произошла 5 мая 2019 года. После жесткой посадки Sukhoi Superjet 100 загорелся. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В результате инцидента погиб 41 человек. Обвинение по данному делу было предъявлено командиру разбившегося лайнера Денису Евдокимову.