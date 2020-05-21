Вирусолог заявил о выходе России на плато по коронавирусу

В последние дни число новых инфицированных коронавирусом нового типа в России устойчиво снижается, что свидетельствует о прохождении пика эпидемии. Таким мнением поделился вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

По его словам, главной цифрой для оценки ситуации является количество новых зараженных. С начала мая оно стоит примерно на одном уровне, а в последнее время начало постепенно снижаться.

«Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», - сказал Альштейн в эфире НСН.

В России шестой день подряд выявляют меньше 10 тысяч инфицированных COVID-19. По состоянию на 21 мая зафиксировано 8 849 новых случаев, из которых 42% протекают без клинических проявлений. Общее число зараженных в стране составляет 317 554.