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«Грелся на трассе, как котенок»: в Приморье поймали и отправили на реабилитацию тигренка-сироту

Анна Касаткина
12:00 21.05.2020
Животное оказалось необычным: оно абсолютно спокойно реагирует на людей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Приморском крае в центр реабилитации «Амурский тигр» поместили молодую тигрицу, которая около двух недель провела в окрестностях села Горноводное Ольгинского района. Животное заметили местные жители и, предположив, что его могла оставить мать, обратились в охотнадзор.

По словам директора центра Сергея Арамилева, решение изъять тигра из природы было принято после того, как он стал проводить время у федеральной трассы, где «грелся, как котенок», что могло привести к его гибели или ДТП.

«Оказалось, что это самка в возрасте 9-10 месяцев, находится в средней степени истощения, то есть последние две недели она ничем не питалась, кроме, возможно, мышей. В ту же ночь ее доставили в реабилитационный центр», - рассказал он.

У тигрицы не обнаружили никаких травм и ранений, однако при норме 70 кг в ее возрасте она весила всего 54. Поведение животного немного удивило специалистов: оно спокойно реагирует на все, что с ним происходит. По словам Арамилева, это может указывать как на особенности характера, так и на то, что тигрица уже какое-то время провела с людьми.

Собеседник «Звезды» также отметил, что появление тигрят-сирот в конце весны нетипично, такого не наблюдалось за последние 15 лет.

«В таком возрасте самка тигрят не оставляет. Если она дорастила их до такого возраста, то даже за плохое поведение она от них не отказывается. Поэтому единственный вариант, когда тигренок остается один, - самка погибла. Либо по естественным причинам, либо по вине человека», - пояснил Арамилев.

В данный момент тигрица проходит осмотры и набирает вес, это займет около двух-трех недель. Затем специалисты начнут решать ее дальнейшую судьбу.

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